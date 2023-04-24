Biden’ın bütçe teklifi üzerinde Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüşülmesi isteniyor

ABD'de Demokrat Senatör Amy Klobuchar, Başkan Joe Biden'in bütçe teklifini Temsilciler Meclisi Kevin McCarthy ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Klobuchar, "Müzakerelere şimdi başlamalılar, Amerikan halkı ve onların mortgageleri rehin tutulmamalılar. Temerrütten kaçınacağımızı ve bu konuyu arkamızda bırakacağımızı net şekilde göstermeliyiz" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile Klobuchar'dan önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Biden yönetimini çok fazla harcama yapmakla suçladı.

McCarthy, "Ortada bir para problemi yok. Hükümet her zamankinden daha fazla vergi topluyor. Problem olan şey Washington'un çok fazla harcıyor olması. Başkan Biden gelecek yıl pandemi döneminde yaptığımızdan daha fazla harcamak istiyor. Bu sürdürülebilir değil" dedi.