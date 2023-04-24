Apara Gündem Belçika Merkez Bankası Başkanı Wunsch: ECB faiz artırımlarına devam edebilir
Giriş Tarihi: 24.4.2023 09:40

Belçika Merkez Bankası Başkanı Wunsch: ECB faiz artırımlarına devam edebilir

Belçika Merkez Bankası Başkanı Wunsch: ECB faiz artırımlarına devam edebilir

Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, "Ücretlerde büyüme yavaşlamadıkça ECB faiz artırımlarına devam edecek" açıklamasında bulundu.

Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, yatırımcıların Euro Bölgesi'nde borçlanma maliyetlerinin ne kadar yükselebileceğini küçümsedikleri uyarısında bulundu ve faiz artırımlarını ancak ücretlerde büyümenin düşmeye başlamasıyla duracağını savundu.

Financial Times'a konuşan Wunsch, "Faiz artırımlarını durdurabileceğimiz noktaya ulaşmadan önce, ücretlerde büyümenin ve çekirdek enflasyonun manşet enflasyona ile birlikte aşağı gitmesini bekliyoruz" dedi.

"Eğer faizde bir noktada yüzde 4'e çıkarsak bu sürpriz olmaz" ifadelerini kullanan Wunsch, faizin piyasanın yüzde 3,75 olan beklentisinin üzerine çıkabileceğine işaret etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika Merkez Bankası Başkanı Wunsch: ECB faiz artırımlarına devam edebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz