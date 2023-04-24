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Giriş Tarihi: 24.4.2023 09:43

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin verdiği teklifi bu hafta oylayacak

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin verdiği teklifi bu hafta oylayacak

ABD Temsilciler Meclisi, federal borçlanma tavanı için Cumhuriyetçilerin verdiği teklifi bu hafta oylayacak.

ABD Temsilciler Meclisi, federal borçlanma tavanının artırılması için Cumhuriyetçiler tarafından sunulan teklifi bu hafta oylayacak.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, hazırladıkları teklif oylanmadan önce Başkan Biden tarafından teklifin müzakeresi için Beyaz Saray'a davet edilmesi beklediğini de belirtti.

Cumhuriyetçilerin hazırladığı teklif harcamaların 4,5 trilyon dolar kısılmasını ve borçlanma tavanının 1,5 trilyon dolar artırılmasını öngörüyor.

Tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçse bile Demokratların çoğunlukta olduğu Senato tarafından reddedilmesi bekleniyor.

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ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin verdiği teklifi bu hafta oylayacak
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