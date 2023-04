Karadeniz gazı iki yeni müjdeyle hanelere geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazını devreye alma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi ile başlayan keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığını hatırlattı. Vatandaşlara iki müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına şöyle başladı:





"Filyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. Birisi inşallah yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'dır. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden, milletimizin tamamıyla birlikte buradaki kardeşlerimizin her birine kazasız belasız mutlu bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Biliyorsunuz bu projenin ilk adımını 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih gemimizin vurduğu sondajla almıştık. Buna bir kuyusundaki bu sondajın ön verilerimize sahada 320 milyar metreküplük olduğunu göstermiştir. Ardından ilave sondajlar bu rakam 405 milyar metre küpe yükseldi. Fatih Sondaj gemimize, Kanuni gemimizin de katılmasıyla geliştiren çalışmalar sonunda rezerv miktarımız 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz Sondaj Gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı."



"32 AY SONRA KARADENİZ GAZININ DEVREYE ALINMASIYLA BU MEŞAKKATLİ YOLCULUĞUN EN MUTLU ANINA GELDİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizdeki sondaj çalışmaları sürerken bir taraftan da 2021 yılının Ocak ayında kara tesislerinin inşasına başlandığını hatırlattı. Ardından boru serimi ve testlerle birlikte 32 aylık sürede Karadeniz gaz'nın devreye alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:



"Tabii sadece keşifle kalmadı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce Karadeniz altında keşfettiğimiz gazı taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında önce sığ denizde sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, Mart'tan itibaren sistemin testlerine başladık. Yaklaşık on bin personelin ve elli geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gurur milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl sürede keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirmesini biz bu tempoyla üç yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra Karadeniz Gazımızın devreye alınmasıyla birlikte bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya Gaz Sahası'ndan günde ilk etapta 10 milyon metreküp açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabilirsiniz. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli azaltmakla kalmıyor aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.





"85 MİLYONU SEVİNDİRİRKEN BAZILARINI DA ÜZÜYORUZ"



Karadeniz Gazı'nı devreye alırken 85 milyonu sevindirdiklerini ancak bazılarının da üzüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devreye alma törenimizde bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz falan yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferlerin karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diye hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler ve devreye aldığımız yeni projelerle birlikte bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.



"KENDİ GAZIMIZI KULLANACAK OLAN VATANDAŞIMIZIN ÜLKEMİZİN BU DEĞERİNİ KEYİFLE HUZURLA ÇIKARTMASINI İSTİYORUM"



Karadeniz gazının keşfinden bugüne emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz doğalgazının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine kara tesislerini inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarına kadar önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih bey tüm bunların yanında TPAO tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. BOTAŞ, yüklenici firmalar velhasıl herkese teşekkür ediyorum. Kendi gazımızı kullanacak olan vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle hayır duayla çıkarmalarını istiyorum" dedi.



"21 YILDA YAPTIĞIMIZ HER YATIRIMDA İNSANIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMIŞ REFAHINI ARTIRMIŞ OLDUK"



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın üyelerini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ülkeye getireceği sözünü verdiği 320 milyar doları nereden getireceğini sordu. Erdoğan, "Ne diyor, '320 milyar doları Londra'dan getirdim diyor. Ne getirdin. Ne karşılığında getirdin. Senin şu anda sıfatın ne. Esrar, eroin, bunları mı Londra'nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 320 milyar doları getiriyorsun" dedi.



21 yılda yaptıkları her yatırımda insanların hayatını kolaylaştırdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



"Kendi doğalgazınızı, kendi petrolünüzü, kendi kaynaklarınızı kullanmanız elbette önemlidir. Hayatidir. Ama insanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. Ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak. Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii Bay Bay Kemal vari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor, '320 milyar dolar Londra'dan getirdim, getiriyorum diyor. Ne getirdin. Ne karşılığında getirdin. Senin şu anda sıfatın ne. Esrar, eroin, bunları mı Londra'nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 320 milyar doları getiriyorsun.' Peki biz ne yaptık. Okul, yurtlar, üniversiteler, hastaneler açtık. Bütün bunların inşasını gerçekleştirdik. Evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını sağladık. 76 üniversitesi olan Türkiye'de 201 üniversiteyle 81 vilayetimizin tamamına üniversitelerimizi kurduk. Hastane yaptık. İnsanlarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri için gereken imkanları temin ettik. Artık hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz kalmadı. Terör örgütlerine göz açtırmadık. İnsanlarımızın hayatının her alanında emniyet içinde yaşamasını sağladık. Gabar, Cudi, Tendürek'te, Beslerderesi'nde bütün buralarda o mağaraları bu teröristlerin başına başına geçirdik. Yol, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaptık. İnsanlarımıznı sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini, ürettikleri mal ve hizmetlerin kolayca kazanca dönüştürebilmelerini temin ettik. Yüksek teknolojili sanayimizin araştırma geliştirme, tasarımıyla, yazılımıyla, üretimiyle, ihracatıyla geliştirdik. Bu arada teknolojik bağımsızlığımızı kazandık. Konut inşa ettik. Mahallelerimizi dönüştürdük. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Baraj, sulama kanalı, makine modernizasyonu yaptık. Çiftçilerimizin topraklarının verimini artırdık. İşte bu Filyos, Filyos deresini limanla bütünleştirdik. Bugün de burasını ülkemizin en önemli bir doğalgaz merkezi haline getirdik. Nükleeriyle, güneş. rüzgarından tüm hidroelektriğine, tüm elektrik potansiyelimizi harekete geçirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimizi sağladık. Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış refahını artırmış olduk. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızın hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık. Geçen sen salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Yani milletimizin ödemesi gereken her 100 liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik."



İKİ BÜYÜK MÜJDEYİ AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıklayarak, "Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözümüzü de burada unutmuyoruz. İşte Bugün. Bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimine denk gelen doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı ve olumlu bir şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun" dedi.



"Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız"



Bir ay boyunca faturalardan ücret alınmayacağı müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdide Karadeniz gazının mutluluğunu 85 milyon olarak doya doya yaşayalım diye bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle yeni başlatacağımız çalışmalarla daha pek çok müjdeyle milletimizin karşısına çıkacağız. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına pek çok müjdelerle çıkacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmayacağız. Yarın değil hemen şimdi diyerek 21 yılda ülkemizde kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye Yüzyılı ilke taçlandıracağız. 14 Mayıs'ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum. Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefecide ellerini ovuşturuyor. Londra'dakiler gibi. Sizinle hesabı davası olan her ülke, her kesim de ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle tüm bu hevesleri kursaklarda bıraktık. Biz bu seçimde tercihimizi çocuklarımızın geleceğine yönelik yaparak bunları hüsrana uğratacağız. İşte eserler ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık. Hepsi de kantarınızda. Bu arada daha önce verilmiş sözüm. Madencilerimizle ilgili bin kişilik bir eleman alımı demiştik. Bunu iki bin ile perçinliyoruz. İnşallah iki bin madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız. Şu yerin altının dili olsa da konuşsa. Buralarda ne şehitler verdik. Ve bu şehitlerimizin emekleri, alın terleri üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta bu milletimiz iyi ölçüp tartacak kendisi için en doğru kararı verecektir" diyerek sözlerini tamamladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Karadeniz gazının devreye alınma törenini gerçekleştirdi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de törende yer aldı.