Apara Gündem Bakan Kurum'dan İstanbul Finans Merkezi için videolu paylaşım!
Giriş Tarihi: 17.4.2023 11:26 Son Güncelleme: 17.4.2023 11:35

Bakan Kurum'dan İstanbul Finans Merkezi için videolu paylaşım!

Bakan Kurum’dan İstanbul Finans Merkezi için videolu paylaşım!

Türkiye'yi ekonomi ve finans alanında uluslararası arenada üst lige taşıyacak İstanbul Finans Merkezi için videolu bir paylaşım geldi. İFM'nin göz kamaştıran yapısı videoda dikkat çekerken Bakan Kurum, "65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul’umuzu finansta da en üst lige taşıyacak." dedi.

İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor. İstanbul Finans Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli bir açıklama geldi.

İstanbul Finans Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Göz bebeğimiz İstanbul'u dünya ekonomisinin merkezi yapacak İstanbul Finans Merkezi'mizi bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile açıyoruz.

65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul'umuzu finansta da en üst lige taşıyacak."

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Bakan Kurum'dan İstanbul Finans Merkezi için videolu paylaşım!
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