Otomotiv üretiminden %34’lük artış

Otomotiv Sanayii Derneği(OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil üretimi aynı ayda yüzde 53,5 artışla 57 bin 41 adetten 87 bin 577 adede yükseldi.

Otomotiv pazarı yüzde 60,5 artışla 109 bin 548 olurken, otomobil pazarı yüzde 57,9 artışla 79 bin 226 oldu.

İLK ÇEYREK SONUÇLARI

2023 yılı Ocak-Mart döneminde toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 336 bin 597 adet, otomobil üretimi ise 222 bin 51 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 247 bin 904 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 50 oranında azaldı ve 175 bin 421 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde üretim yüzde 6, ağır ticari araç grubunda yüzde 19 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 5 oranında arttı. 2022 yılı Ocak-Mart dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 68, ağır ticari araç pazarı yüzde 50 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 72 arttı.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 13 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 26 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 253 bin 828 adet, otomobil ihracatı ise 156 bin 763 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 17, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 8,8 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 24 artarak 2,6 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 29 artarak 2,4 Milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 17 ARTARAK 8,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yılın ilk üç aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 13 artarak 253 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 4 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 bin 229 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'ün ilk üç aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk çeyrekte toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 8,8 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 22 artarak 8,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 21 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 12 oranında arttı.

TOPLAM PAZAR YÜZDE 55 ARTARAK 247 BİN 904 ADETTEN KAPANDI

2023'ün ilk üç ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 247 bin 904 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 50 oranında artış sağladı ve 175 bin 421 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 68, ağır ticari araç pazarında yüzde 50, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 72 büyüme sağlandı. 2023 yılı Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti.