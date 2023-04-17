Kamu işçisi zam teklifi yükseldi! TÜRK-İş açıkladı

2023 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Ramazan Bayramı öncesi hız kazandı. 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yükseldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu açıkladı.

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ 1. ZAM TEKLİFİ

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı. Buna göre hükümet ilk 6 ay için yuzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi.

Bu teklif hükümetin birinci kamu işçisi zammı teklifi oldu. TÜRK-İş hükümetin yeni zam teklifini duyurdu.

KAMU İŞÇİŞİ ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

TÜRK-İŞ'İN KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM TALEBİ DE NETLEŞTİ

Hükümetin zam teklifine karşın işçi tarafının kamu işçisi zam talebi ise yüzde 45 olarak açıklandı. TÜRK-İş ayrıca taban aylıkların 15 bin TL olmasını talep etti.

KAMU İŞÇİSİNE ZAM HESABI NASIL OLACAK?

Örnek kamu işçisi zammı hesabını yapacak olursak; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak. Burada hesap şöyle yapılacak:

Brüt ücret: 15.000 TL

SSK işçi kesintisi: 2.100

İşsizlik sig.: 150 TL

Gelir Vergisi: 1.912,50 TL

Damga vergisi: 113,85 TL

Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL

Damga V. İstisna 75,96

Net ödenen ücret 12.075,63 TL



İLAVE PROTOKOL YAPILMIŞTI

Kamu işçileri için yapılan son toplu sözleşme 2021 yılında imzalanırken 2022 yılında artan enflasyon sebebiyle hükümet ek bir artış yapma kararı da almıştı. Buna göre işçilere 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 2.5 oranında ilave zam yapıldı.

Böylece işçilerin zam oranları yüzde 28'i buldu. Yine 2021 yılında yapılan toplu sözleşme sonrası imzalanan çerçeve protokolü ile de enflasyon farkı verilmesi karar altına alınmış taban ücretlere yapılan seyyanen artış ile zam oranı yüzde 34'e çıkmıştı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ AĞUSTOS'TA

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Kamu işçilerine yapılacak zam oranları memurlar için de birer ölçü oluyor. Ancak her iki görüşmelerde de refah payı ve enflasyon oranları öncelikli olarak ele alınıyor.

BELEDİYE İŞÇİLERİNE TEDİYE

Bu arada taşerondan kamuya geçen işçiler hem toplu sözleşmeden yararlanıp hem de yıllık 52 gün tediye (ikramiye) alabiliyor. Ancak yine taşerondan belediye şirketlerine geçen işçilerin böyle bir tediye imkanı bulunmuyor. Masaya gelen teklifler arasında belediye ve il özel idare şirketlerindekilere de tediye verilmesi de bulunuyor.