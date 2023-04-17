Berat Albayrak'ın "İstanbul'a çok yakışacak" sözleri yeniden gündem oldu

İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. İFM, 50 bin kişiye yeni iş kapısı açacak. Dev kompleks hem yurt içinden hem de yurt dışından banka ve finans kuruluşlarını içerisinde barındıracak.
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ DÜNYANIN EN ÖNDE GELENLERİ ARASINA GİRECEK
Dünyanın önde gelen finans merkezlerden birisi olacak 'İstanbul Finans Merkezi' bankalar etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla hizmete girdi. Ekonomi ve finansın nabzını İstanbul'da attıracak olan İFM'nin yapılış sürecinde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önemli bir payı bulunuyor.
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Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.
ALBAYRAK KÜRESEL LİKİDİTE AKIŞLARININ DEĞİŞMESİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak ve finansal piyasaların gelişimini destekleyecek ürünlerin ve araçların merkezi haline gelecek İstanbul Finans Merkezi içerisinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri bulunuyor.