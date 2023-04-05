Manavgat’ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı: Bölge hızla inşa edildi

Antalya Manavgat'ta yaşanan büyük yangınlardan sonra bölgedeki köyler yeniden inşa edilerek ayağa kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 907 köy evinin inşası başladı ve 447'si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine teslim edilecek" dedi. Bugüne kadar afet bölgelerinde 45 bin konut teslim edilirken, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde de çalışmalar hızla devam ediyor.

45 BİN EV TESLİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yaralarını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek için yeni konut ve iş yerlerini 1 yıl içerisinde inşa ederek teslim ediyor. Bugüne kadar bakanlık eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte teslim edildi. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Sinop'ta olduğu gibi, Antalya Manavgat'ta yangın sonrasında hayata geçirilen konutlar da bu çalışmalara örnek gösteriliyor.









YÖRESEL MİMARİYE UYGUN

Antalya Manavgat'ta tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afet, 28 Temmuz 2021 günü saat 12:00 sularında başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak hasar tespit çalışmalarını hızlıca tamamladı. Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapılmasına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapıüstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi.







MAYIS SONUNA KADAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki çalışmalardaki son durum hakkında şu bilgileri verdi: "Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 907 köy evinin inşası başladı ve 447'si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine teslim edilecek." Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan, Manavgat'ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ile 1 adet şadırvan olmak üzere toplam 427 konut 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları ile yapıldı. Bu alanlarla birlikte, sosyal konut kapsamında 222 konut, 1 millet bahçesi tamamlanarak teslimleri yapılmıştır."







1 YILDA 2 MİLYON GÜVENLİ KONUT

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgelerde de yaraları sarmaya devam ediyor. 250 bin konutun kentsel dönüşüm süreci de başladı. İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında da 250 bin sosyal sosyal konut inşa ediliyor. Bir yılda ülkeye 2 milyon güvenli konut kazandırılacak.







AFET BÖLGELERİNDE NELER YAPILDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve bakanlık koordinesinde 2020 ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konut yapıldı.

İzmir'deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı.

23 Kasım 2022'deki Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretimi için çalışılıyor.

Kastamonu ve Sinop'ta 1.265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Kastamonu Bozkurt'ta üretilen konutların hak sahiplerine teslimine başlandı.

2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1.450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Bakanlıkça yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.