Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023 tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan 2023 tarihinde, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecektir" denildi.

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 bin liralık bayram ikramiyelerinin takvimini açıkladı. İşte bayram ikramiyesi takvimi:

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.