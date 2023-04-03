VDA, Almanya’nın araç üretimine yönelik beklentisini artırdı

Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA), Almanya'ın 2023 yılı araç üretimine yönelik beklentisini Ocak ve Şubat ayında yurt içi fabrikalarda yakalanan yüksek üretimin ardından artırdı.

VDA Başkanı Hildegard Mueller, Automobilwoche dergisine yaptığı açıklamada, 2023 yılı için araç üretim beklentisini 100 bin civarında yükselterek 3,79 milyona çıkardıklarını belirtti.

Mueller'in açıklaması araç üretiminin geçen yıla göre yüzde 9 artmasının eklendiğini ortaya koyuyor. Ancak Almanya'nın araç üretimi hala, 2019 yılında yakalanan 4,66 milyon adetlik üretimin çok gerisinde.

Bu arada Alman otomotiv devi Volkswagen, Golf modeli için yeni bir içten yanmalı motor geliştirmeyi planlamadığını duyurdu.

1974 yılından bu yana üretilen Golf modelinin hali hazırdaki içten yanmalı motorlu versiyonu, gelecek yıl yapılacak bir dizi güncelleme ile birlikte içten yanmalı motorla üretilen son versiyon olacak.