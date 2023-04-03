Tesla teslimat sayısında hedefi yakalayamadı

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla, 2023 yılının ilk çeyreğinde rekor sayıda araç teslim etti, ancak artan rekabetin etkisiyle teslimat sayısı tahminlerini yakalayamadı.

Tesla, 2023 ilk çeyrekte araç teslimat sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırdı. Ancak teslimat sayısında büyüme CEO Elon Musk'ın öngördüğü yüzde 52'lik büyüme hedefinin gerisinde kaldı.

İlk 3 ayda teslim edilen araç saşısı 422 bin 875 oldu. Analistler ise 430 bin 8 araç teslik edilmesini bekliyorlardı.

Musk, Ocak ayında yaptığı açıklamada 2023 yılında araç teslimat sayısının 2022 yılındaki 1,3 milyondan 2 milyona geleceini öngörmüştü.

2203 ilk çeyrekte Tesla toplam 440 bin 808 araç üretti. Üretilen araçların 421 in 371'inin Model 3 ve Model Y araçlar oluştururken, Model S ve Model X üretimi 19 bin 437 adette kaldı.