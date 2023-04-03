Apara Gündem Irak'ta federal hükümet ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi anlaştı
Giriş Tarihi: 3.4.2023 08:45

Irak'ta federal hükümet ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi anlaştı

Irak’ta federal hükümet ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi anlaştı

Irak'ta federal hükümet ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi petrol ihracatı için ön bir anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sözcüsü, Irak federal hükümeti ile kuzey petrolünün ihracatının bu hafta yeniden başlaması için ön bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Irak federal hükümetinin sözcüsü Basem Awadi de yaptığı açıklamada, merkezi hükümet ile Bölgesi Hükümet arasındaki görüşmelerin "pozitif" ilerlediğini ve anlaşmanın "bugün ya da yarın" açıklanabileceğini belirtti.

Basem Awadi, anlaşmanın ayrıntıları hakkında, "Heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Anlaşma açıklanıncaya değin hakkında konuşmamak daha iyi" dedi.

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Irak'ta federal hükümet ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi anlaştı
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