Irak’ta federal hükümet ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi anlaştı

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sözcüsü, Irak federal hükümeti ile kuzey petrolünün ihracatının bu hafta yeniden başlaması için ön bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Irak federal hükümetinin sözcüsü Basem Awadi de yaptığı açıklamada, merkezi hükümet ile Bölgesi Hükümet arasındaki görüşmelerin "pozitif" ilerlediğini ve anlaşmanın "bugün ya da yarın" açıklanabileceğini belirtti.

Basem Awadi, anlaşmanın ayrıntıları hakkında, "Heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Anlaşma açıklanıncaya değin hakkında konuşmamak daha iyi" dedi.