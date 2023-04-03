Avustralya’da konut değeri düşüşünü sonlandırdı

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Böylece 2022 yılı Temmuz ayında başlayan düşüş sona ermiş oldu.

Konut değeri yıllık bazda yüzde 8,7 düşerken, son 3 aylık dönem için düşüş yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.



Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 1,4, Melbourne'da yüzde 0,6 artarken, başkent Canberra'da yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.

Bu kentler dışında kalan yerlerde konut fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 5,7 geriledi. Böylece ülke genelinde konut fiyatlarında aylık artış yüzde 0,6 olurken, yıllık düşüş yüzde 8,0 seviyesinde geldi.