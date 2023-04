Bakan Kurum: Şehirler KÖK çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum'un başkanlığında yürütülen KÖK çalışmaları toplantısının ilki Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı ve Mimar Mehmet Kalyoncu, Mimar Sabri Paşayiğit, Mimar Hilmi Güner, Mimar Cem Yılmaz, Mimar Bünyamin Derman ve Mimar Uğur Özgüven katıldı.





'KENT MERKEZLERİMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'



İlk toplantıda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılacak yeniden inşa, restorasyon ve mekansal planlama çalışmalarının master planları üzerinde çalışıldı. Toplantıya başkanlık eden Kurum, "Tarihi ve kültürel birikimimizin devamlılığını, ekonominin, ticaretin ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayarak kent merkezlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın depremde zarar gören kent merkezleri KÖK çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor. Çalışmalar istihdam, lojistik, eğitim, sağlık, tarihsel mimari birikim gibi konularda yapılacak. Projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak. Ekibimiz ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli Türk mimarlar ve şehir planlamacılarından oluşuyor" dedi.



Bakan Kurum, fay hatlarının yakınında bulunan alanları geniş parklara, açık hava spor ve eğlence merkezlerine dönüştüreceklerini belirterek, "Kent merkezlerimiz, 11 ilimizin de hayatiyeti için çok önemli ve son 21 yılda başarıyla bu noktaya getirdiğimiz kalkınma yolculuğumuzun kesintiye uğramaması için öncelikli olarak ayağa kaldırılması gerekiyor. Mimari açıdan geçmişin izlerini taşıyan ve pek çok tarihi binaya ev sahipliği yapan kent meydanlarını, caddelerini, sokaklarını birer birer uzmanlarımızla mercek altına alıyor, mimari tarzlar konusunda bize ilham verecek tarihi binaları tespit ediyor ve her bir şehrimizin genelinde uygulayacağımız şehir planlama yaklaşımını kararlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yıl boyunca KÖK çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, özel sektör ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek ikinci KÖK çalışmasının geleceki hafta İstanbul'da gerçekleştirileceğini söyledi.