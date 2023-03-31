Fed üyeleri faiz artırımına kapıyı açık tutuyorlar

Bölgesel Fed başkanları dün katıldıkları etkinliklerde yaptıkları konuşmalarda, Fed'in bu yıl bir faiz artırımı daha yapmasına kapıyı açık tuttular. Başkanlar, bankacılık sektöründeki problemlerin ekonomide fiyat baskılarının beklenenden daha hızlı gerilemesine yardım edip etmeyeceğini yakından izlediklerini vurguladılar.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, eğilimin Fed'in bu yıl bir faiz artırımı daha yapması yönünde bir eğilim göründüğünü söyledi. Collins, finans sektöründeki gerilimim faizde birden fazla artırım yapılması yönündeki baskının bir kısmının ortadan kaldırmış olmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.

NABE'de konuşan Collins, "Enflasyon çok yüksek seyretmeye devam ediyor ve son göstergeler enflasyonu yüzde 2 hedefine uygun şekilde aşağı getirmek için yapılacak çok iş olduğu yönündeki görüşümü güçlendirdi" dedi.

Collins, Fed'in geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda faizi 25 baz puan artırmasına destek verdiğini belirtti. Fed'in tahminlerinin bu yıl bir tane daha 25 baz puan artışa işaret ettiğini hatırlatan Collins, bu projeksiyonu, "para politikasının enflasyonu düşürmeye yetecek kadar kısıtlayıcı olmama riskini ve artan fiyat baskısını ele almak için faaliyetin gereğinden fazla yavaşlama riskini makul bir şekilde dengelemek" gördüğünü belirtti.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Collins, Mayıs ayı FOMC toplantısında nasıl bir faiz hareketine destek vereceği yönünde görüş belirtmek için çok erken olduğunu vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için "yapacak çok işi" olduğunu söyledi. Ancak Kashkari Fed'in işini yapmak için faizleri ne kadar artırması gerektiğine inandığı konusunda bilgi vermedi.

Fed'in şu ana kadar yaptığı faiz artırımlarının sonucu olarak enflasyonu hedefe götürme konusunda "bir miktar gerçek ilerleme" gördüğünü belirten Kashkari, konut piyasasının yavaşladığını, mal fiyatlarının düştüğünü ve yeni kiralamaların daha az pahalı olduğunu vurguladı.

Kashkari ayrıca, Fed'in bankacılık sektöründeki gerilimin daha sıkı kredi şartlarına ve kredi kullanımları, büyüme ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıp yaratmadığını yakından izlediğini de ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımının uygun olacağı konusunda henüz bir görüşünün oluşmadığını söyledi.

Barkin yaptığı açıklamada, "Bankacılık sektöründeki durumun tüketici güvenine, iş dünyası güvenine, işletme yatırımlarına, tüketici harcamalarına, kredi bulunabilirliğine nasıl etkisinin olacağı konusunda çok fazla belirsizlik var. Talep ve enflasyona ne olacağı konusunda çok fazla soru işareti var. Bugünden ne olacağını bilmek oldukça zor" dedi.