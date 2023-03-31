BOTAŞ doğal gaza yeni indirimi duyurdu

Elektrik fiyatları için duyurulan indirimin ardından bir indirim haberi de doğal gaz fiyatları için geldi. BOTAŞ, doğal gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,01 indirime gidildiğini açıkladı.

DOĞAL GAZA YENİ İNDİRİM: BOTAŞ DUYURDU

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım- işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20,01 oranında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapılmıştır" denildi.

2022 Ekim ayı esas alındığında ise "Sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ELEKTRİK FİYATLARI İÇİN DE İNDİRİM HABERİ GELDİ

EPDK, serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/MWH'den 2600 TL/MWH'ye düşürdü. Öte yandan EPDK bugün yaptığı toplantıda 6 ay süreyle geçerli olan AUF mekanizmasının Ekim ayına kadar uygulanmaya devam etmesine karar verdi.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatları açısından hareketli ve zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, AUF mekanizmasının bu süreçte önemli bir güvence teşkil ettiğini vurguladı.