Yellen: Dünya Bankası’nın sermaye artırması talebimiz yok

"ÇİN'İN KÜRESEL KURUMLARI ETKİSİ ALTINA ALMASINA KARŞI KOYMAYI AMAÇLIYORUZ"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Çin'in uluslararası kuruluşlarda ve kalkınmakta olan ülkelerde kredilerde etkisini artırmasına karşı koymak için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Çin'in küresel bazı aktivitelerinin, özellikle kalkınmakta olan ülkelere kredilerinin endişe yarattığını ifade eden Yellen, "Çin'in küresel bası aktivitelerinden, kalkınmakta olan ülkeleri borç tuzağına sokan ve ekonomik kalkınma sağlamayan faaliyetlerinden çok endişeliyim" dedi.

Çin, 2008-2021 döneminde 22 kalkınmakta olan ülkeye 240 milyar dolar harcadı. Bu paranın yüzde 80'i 2016-2021 döneminde harcandı.