Japonya’da 114,3 trilyon yenlik bütçe yasalaştı

Japonya Danışman Meclisinde (Sangiin), sosyal güvenlik ve savunma harcamalarını kapsayan bütçe oylamaya sunuldu.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki mecliste yapılan oylama sonucu bütçe yasalaştı.

Rekor düzeydeki bütçe Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayacak ve 114,3 trilyon yen (870 milyar dolar) seviyesinde olacak.

Yeni bütçede ulusal savunma harcamaları ile yaşlanan ülke nüfusu kaynaklı sosyal güvenlik masrafları en yüksek seviyesini görecek.

Sosyal güvenlik harcamalarına 36,9 trilyon yen (281 milyar dolar) ; ulusal savunma harcamalarına 6,8 trilyon yen (52 milyar dolar) ayrılacak

Vergi gelirlerinin 69,4 trilyon yen (522 milyar dolar) tahmin edildiği bütçenin bir kısmı devlet tahviliyle karşılanacak.

Bütçe için 35,6 trilyon yen (272 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edilecek.