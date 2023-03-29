Fed Başkan Yardımcısı Barr: SVB’nin faiz riskinden Şubat ortalarında haberdar oldum

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Barr, Fed uzmanlarının Şubat ortasında Fed Yönetim Kurulu'na bir sunum yaptıklarını, uzmanların SVB'yi artan faiz oranları ile ilişki riski konusunda izlediklerine işaret ettiklerini söyledi.

Barr, "Fed uzmanları Şubat ortasındaki sunumda Silicon Valley Bank'taki faiz riskini ön plana çıkardılar ve daha fazla bir gözden geçirmenin ortasında olduklarına işaret ettiler. Bunun, benim Silicon Valley Bank'ta faiz riski konusunda haberdar olduğum ilk an olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Barr ayrıca, Fed'in gözetim, denetim ekibinin SVB'nin faiz riski ve likidite lönetimi konusunda ciddi endişelerini Kasım 2021'de de gündeme getirdiğini, Ekim 2022'den SVB'nin mali işler direktörü ile Fed uzmanlarının görüştüğünü, Kasım'da SVB konusunda ek endişelerin ifade ediydiğini de anlattı. Ancak Barr, bu konunun kendisinin dikkatine Şubat ayı ortasındaki sunuma getirilmediğini de vurguladı.

Bankaların büyük çoğunluğunun faiz riskini ve likidite riskini oldukça etkin şekilde yönetmekte olduklarını belirten Barr, mevduatların güvende olduğunu vurguladı.