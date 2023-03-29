Biden: Bankacılık krizini düzeltmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin bankacılık krizini düzeltmek için otoriteler ile birlikte ne gerekiyorsa yaptığını belirtti ve Beyaz Saray'ın bu konuya yanıtının henüz sona ermediğini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Ne yapmamız gerekiyor ise onu yaptım. İşlerin yoluna gireceğine güveniyorum. Attığımız adımlara piyasa yanıt veriyor gibi görünüyor. Eğer bankacılık sektöründeki gerilimi düzeltmek için atacağımız adımların bitip bitmediği soruluyor ise, henüz sona ermediler. Durumu yakından izliyoruz. Ekibinin bu konuyu şu ana kadar iyi idare ettiklerini düşünüyorum. İşlerin olması gerektiği gibi ilerlemesine izin vermek gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ekibinin bankacılık sektöründeki krize yasalarda değişiklikler yaparak da yanıt verilmesi için çalıştığını belirten Biden, ancak Kongre'deki bölünmüşlük nedeniyle bunun zor olabileceğini vurguladı. Biden, "Yasal değişikliklerin yapılıp yapılamalacağından çok emin değilim. Ancak bu konuyu da değerlendiriyoruz" dedi.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BU YANA YAKLAŞIK 435 MİLYAR DOLAR YATIRIMI ABD'YE GETİRDİK"

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikleri günden bu yana Amerikan imalat sektörünü büyütmek için yaklaşık 435 milyar dolar yatırımı ülkeye getirdiklerini söyledi.

Kuzey Carolina'yı ziyaretinden konuşan Biden, "Artık ürünlerin diğer ülkelerden gelmesini beklemeyeceğiz, Amerika'da başlayan tedarik zincirlerine sahip olacağız" dedi.

Başkan Biden konuşmasında, yabancı yatırımcıların çip fabrikalarını ABD'de kurmak istediklerini çünkü ABD'nin "en iyi çalışanları" ve "işletmeler için en güvenli yeri" sunduğunu da ifade etti.