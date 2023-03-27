KOSGEB'den KOBİ'lere 300 bin liraya kadar "Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı yeni programı "Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği" ile deprem bölgesindeki işletmelere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, deprem bölgesindeki yetişmiş iş gücünün farklı şehirlere göç etmesini önlemek amacıyla "İşletme Geliştirme Destek Programı" kapsamında "Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği"ni hayata geçirdi.

Destek programı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde geçerli olacak. Buna göre, olağanüstü hal döneminde alınmış olmak kaydıyla en fazla 10 konteyner için destek ödemesi yapılacak. KOSGEB desteği kapsamında alınan konteynerler bir yıl süresince satılamayacak veya devredilemeyecek. Organize sanayi bölgesi (OSB) veya küçük sanayi sitesi (KSS) yönetimlerinin uygun görmesi halinde konteynerlerin yeri değiştirebilecek.

Sanayiciler, satın aldıkları her bir konteyner için 30 bin lira geri ödemesiz destek alacak, 10 konteynerde üst limit 300 bin liraya çıkacak. Deprem sonrası konteyner alımı yapanlar, desteğe daha sonra başvursa da destekten yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli bir sorun olan geçici barınmaya yönelik KOSGEB ile yeni bir desteği hayata geçirdiklerini belirterek, "Kendi konteynerini alıp içinde çalışanını yerleştirmek isteyen ya da kendisi yaşamak isteyen KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin liraya kadar ve 10 konteynere kadar destek veriyoruz." ifadesini kullandı.