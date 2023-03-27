AB, Rus varlıklarının gelirini kullanma planı yapıyor

Politico internet sitesinde yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB), savaş nedeniyle dondurulmuş merkez bankası rezervleri de dahil Rus varlıkları ile yatırım yapmayı değerlendiriyor.

AB, bu kaynakla Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmeye yönelik yasal seçenekleri araştırıyor. Seçenekler arasında Rus varlıkları ile yatırım yapılması ve sağlanacak gelirlerin Ukrayna'da kullanılması da bulunuyor.

AB Komisyonu, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası'na ait varlıkların işletilmesinden yaklaşık yüzde 2,6 getiri elde etmeyi öngörüyor.

Daha önce benzeri uygulanmamış girişimin yasal, siyasi ve ekonomik sonuçlar ortaya çıkarması söz konusu olacak.

Bu alanda neler yapılabileceğini araştırmak için AB ülkeleri, bir çalışma grubu kurmuştu. AB ülkelerinin uzmanları, salı günü bu konuyu ele alacakları bir toplantı yapacak.

AB Komisyonu, Rus varlıklarına yatırım yapmanın yasal dayanaklarını ve bununla ilişkili riskleri ele alan bir çalışma yaptı.

AB, kendi başına hareket etmesinin Avrupa'daki yatırımcıları ürkütmesinden çekindiği için G7 ülkeleri ile eş güdümlü davranmak istiyor.

AB'nin yaptırım sistemi kapsamında, kısıtlayıcı tedbirlerin kalkması durumunda dondurulan varlıkların sahibine ana parayla birlikte sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılan getirileri ile iade edilmesi gerekiyor. Komisyon, sözleşmelerdeki getirileri aşan gelirlere ise el konulabileceği görüşüne sahip.

Batı ülkelerinde, toplam 300 milyar doları bulan Rus merkez bankası rezervi dondurulmuş durumda ve bunun yaklaşık 200 milyar dolarlık kısmının AB ülkelerinde olduğu öngörülüyor.

AB Komisyonu, bu parayı kısa vadeli, likit ve yüksek getirili varlıklara yatırarak gelir sağlanabileceği görüşünde. Ancak söz konusu yatırımlardan zarar edilmesi durumunda bu riskin kim tarafından karşılayacağı konusu da değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.