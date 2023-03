Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu

Katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen canlı yayında, ekonomi gündemine dair soruları cevapladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu geceyle birlikte mübarek ramazan ayını idrak etmeye başlıyoruz. Bu gece sahura kalkacağız. ramazanın manevi havasını yaşamaya başlanacak. Depremde ebediyete uğurlanan şehitlere rahmete vesile olsun diyorum. 100 bini aşkın yaralılarımız oldu. Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum" dedi.



Kira artışları konusunda bakanlıkların yakın takipte olduğunu söyleyen Erdoğan, kira konusunda sıkıntı oluşturulmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Et fiyatlarındaki artışlar tamamen spekülatif bunu maliyetle açıklayamazsanız. Bunun önüne kesinlikle geçeceğiz. Et ve Süt kurumu ile Tarım Kredi Marketlerinde makul fiyatlarda satışa sunulacak. Kıyma için 119 lira kuşbaşı et için 129 lira olarak belirlendi" dedi.



Mehmet Şimşek'i ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Mehmet Şimşek kendisiyle ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunalım istedim. Sağ olsun o da yurt dışından dönüşte yanıma geldi. Kendisinin fikirlerine çok çok önem veririm. Bu görüşmeleri ilk defa yapmıyoruz. Bize desteği hep devam etti. 6'lı koalisyon pazarlık ile siyaseti kirlettiği için bu bir araya gelmeleri farklı değerlendiriyorlar. AK Parti Genel Merkezi Mehmet beyin evidir. Kendisinin bozamayacağı taahhütleri, danışmanlıkları var. Kendisi ile bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçlerde de görüşmelerimiz olabilir" açıklamasında bulundu.



Emekli maaşları ile ilgili bir müjdeyi duyuran Erdoğan, "Emekliler ile ilgili çalışmamızı yaptık. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'a olan yoğun ilgiye yönelik "TOGG fabrikasından şu ana kadar talep 80 bin, siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. 7 ayrı renkte TOGG'larımız var. Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi zenginleştirecekler. Geldiğimiz noktada ülke ve millet olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildi" açıklamasını yaptı.