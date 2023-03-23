Brezilya Merkez Bankası’ndan beklenmedik hamle

Brezilya Merkez Bankası(BCB), gösterge faiz oranında beklendiği gibi değişikliğe gitmedi.

BCB'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde 13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

BCB, 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına, 2022 yılı Eylül ayı toplantısında ara vermişti. BCB, son 4 toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Kurul, senaryoların belirsizliğini dikkate alarak, temkinli davranılacağını ve Selic faizini uzun süre sabit tutma stratejisinin enflasyonda yakınsamayı sağlamak için yeterli olup olmayacağını değerlendireceğini belirtti.

Kurul, gelecekteki para politikası adımlarının ayarlanabileceğini ve dezenflasyonist sürecin beklendiği gibi ilerlememesi durumunda sıkılaştırma döngüsüne devam etmekten çekinmeyeceğini vurguladı.

BCB'nin enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. 2022 yılı Nisan ayında yüzde 12,13 ile enflasyonda zirveyi gören Ülkede, en son yüzde 5,60 seviyesi görüldü.