AB, denizcilik sektörünün emisyonlarını düşürmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında denizcilik sektörünün karbondan arındırılması için hazırlanan denizcilik yakıtı düzenlemesine ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'deki denizcilik sektörünün karbon ayak izi daha fazla yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların kullanımıyla düşürülecek.

Yakıt tedarikçilerinin, gemilerin ve denizcilik operatörlerinin yeni koşullara uyum sağlaması için yeterli süre tanınacak.

Gemilerde kullanılan yakıtın sera gazı yoğunluğunu düşürme hedefleri 2035'ten itibaren yükseltilecek.

Biyolojik kökenli olmayan yenilenebilir yakıtların kullanımı teşvik edilecek.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanması gerekiyor.