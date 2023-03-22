Fed Başkanı Powell: Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izliyoruz

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, münferit bankacılık sorunlarının ele alınmadığı takdirde bankacılık sistemini tehdit edebileceğini, bu nedenle ABD ekonomisini korumak ve bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmek için kararlı adımlar attıklarını dile getirdi.

Powell, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile çalışarak attıkları adımların tüm mevduat sahiplerinin tasarruflarının ve bankacılık sisteminin güvende olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Yaşananlardan ders çıkarmaya ve bunun gibi olayların bir daha yaşanmaması için çalışmaya kararlı olduklarını belirten Powell, "Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız." dedi.

"BANKACILIK SİSTEMİNDE YAŞANANLARIN DAHA SIKI KREDİ KOŞULLARINA YOL AÇACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Powell, enflasyonun hala çok yüksek ve iş gücü piyasasının çok sıkı olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana ılımlı hale geldiğini ancak güçlü gelen son verilerin enflasyon baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

Enflasyonu yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun engebeli olmasının muhtemel olduğunu yineleyen Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını ve enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduklarını dile getirdi.

Powell, bir önceki toplantılarından bu yana ekonomik göstergelerin genel olarak beklenenden güçlü geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ancak, son iki haftadır bankacılık sisteminde yaşanan gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarına yol açacağını ve bunun da ekonomik sonuçları etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu etkilerin kapsamını belirlemek için çok erken ve bu nedenle para politikasının nasıl yanıt vermesi gerektiğini söylemek için çok erken. Sonuç olarak, devam eden faiz artırımlarının enflasyonu düşürmek için uygun olacağını öngördüğümüzü artık belirtmiyoruz; bunun yerine, şimdi bazı ek politika sıkılaştırmalarının uygun olabileceğini tahmin ediyoruz."

"FAİZ ARTIŞ İHTİYACINI DEĞERLENDİRİRKEN VERİLERE, DEĞİŞEN GÖRÜNÜME VE ÖZELLİKLE KREDİ SIKILAŞMASININ ETKİLERİNE ODAKLANACAĞIZ"

Gelen verileri yakından takip edeceklerini ve daha sıkı kredi koşullarının ekonomik faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon üzerindeki fiili ve beklenen etkilerini dikkatle değerlendireceklerini belirten Powell, politika kararlarında bu değerlendirmeyi yansıtacaklarını aktardı.

Powell, "Daha fazla faiz artışı ihtiyacını değerlendirirken gelen verilere, değişen görünüme ve özellikle kredi sıkılaşmasının fiili ve beklenen etkilerine odaklanacağız." dedi.

Fed Başkanı Powell, kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini vurguladı.

"BU YIL FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLMÜYOR"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, bankacılık sisteminde yaşananlara ilişkin bir soru üzerine, bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğunu vurguladı.

Powell, bankacılık sisteminde denetim ve düzenlemeyi nerelerde güçlendirebileceklerini belirlemeye yönelik kapsamlı bir dahili inceleme yaptıklarını da dile getirdi.

Bankacılık sisteminde yaşananlar sonrası tüm stres ve belirsizlik göz önüne alındığında bu toplantıda faiz artırımlarına ara verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin bir soruya ise Powell, ara vermeyi düşündüklerini ancak faiz artışı kararının güçlü bir oy birliğiyle desteklendiğini kaydetti.

Powell, Fed yetkililerinin bu yıl faiz indirimini ise öngörmediğini sözlerine ekledi