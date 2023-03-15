Apollo Global, Fed’in faiz artırmamasını bekliyor

Baş ekonomist Torsten Slok yaptığı değerlendirmede, bölgesel bankaların ABD'deki kredi büyümesinde önemli rol oynadıklarına işaret ederek, bu ortamda Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artırımına gitmeyeceğini öngördüğünü söyledi.

"TEPE NOKTASI BÜYÜK OLASILIKLA GÖRÜLDÜ"

Slok, "İniş olmayacaktan, daha sıkı kredi şartlarının yönlendirdiği bir sert inişe gidiyoruz. Bölgesel bankaların ABD kredi büyümesinde önemli rol oynadılar. Fed gelecek hafta faizleri artırmayacak. Bölgesel bankaları bilançolarını onarmak için birçok çeyrek harcayacaklar. Hem kısa hem de uzan vadeli faiz oranlarında tepe nokta büyük olasılıkla görüldü" diye konuytu.