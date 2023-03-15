2022 yılında birinci el konut satışları Aralık’ta zirve yaptı

Geçtiğimiz yıl toplam konut satışı 1 milyon 485 bin 622 adede ulaştı. 428 bin 429 adetle en çok satış son çeyrekte yapılırken Aralık satışların en yüksek gerçekleştiği ay oldu. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre birinci el konut satış oranı %1,49 artarak 77 bin 889 adet oldu. Son çeyrekte konut satışlarında artış olmasına rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre satışların yüzde 21,1 azalması dikkat çekti. İkinci el konut satışlarının %69 oranında pay aldığı 4. Çeyrekte 51.719 adet işlemle son 10 yılın en düşük ikinci el ipotekli konut satışları gerçekleşti.

GYODER'in Ziraat GYO'nun katkıları ile hazırladığı 'GYODER Gösterge' 2022 4. Çeyrek Raporuna göre; geçtiğimiz yıl toplam konut satış adedi 1 milyon 485 bin 622 oldu. 147 bin 961 adetle yıllık bazda en yüksek birinci el satış verilerinin gerçekleştiği dördüncü çeyrek sonrasında, yıllık toplam birinci el konut satış adedi 460 bin 79'a ulaştı. 2022 yılı dördüncü çeyrek konut satışları ise yıllık bazda yaklaşık %21 oranında gerileme kaydederek 428 bin 429 adet olarak gerçekleşti.

Yıl genelinde veri tarihindeki en düşük satış adedi görülse de yılın ilk yarısında birinci el satış adedinin geçtiğimiz yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşmesi ve Aralık ayında, aylık bazda en yüksek satış adedini yakalaması olumlu bir gösterge olarak ön plana çıktı.

2022 Aralık ayı satışlarının 77 bin 889 adedi birinci el, 130 bin 74 adedi ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Yıl içerisinde en çok konut satışının gerçekleştiği 2022 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre birinci el konutlar %1,49 artarak 77 bin 889 adet oldu. İkinci el konut satışları da %13,14 azalarak 130 bin 74 adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında toplam 207.963 adet konut satıldı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI ARTARKEN KREDİ KULLANIMI AZALDI

Konut kredisi faiz oranlarındaki artışın devam etmesi ve konut kredisi kullanımına ilişkin Haziran ve Ekim aylarında BDDK'nın yaptığı düzenlemeler nedeniyle kredi kullanımını azaldı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla %11,3, yıllık bazda %54,1 oranında gerileme kaydedildi.

Konut kredisi faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması 2021 yılı 4.çeyreğinde görülen %17,43'e kıyasla 2022 yılı 4.çeyreğinde %20,78'e yükseldi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde toplam satışların içinde birinci el konutlar % 34.4 orana sahipken, ikinci el konut satışlarının oranı % 65.6 olarak gerçekleşti.

2022 yılında konut satışlarının %31'ini birinci el satışlar oluştururken ilk ve ikinci çeyrekte birinci el konut satışlarında geçen yılın aynı dönemlerine kıyasla sıçrama görüldü.

Birinci el konut satışlarının 460 bin 79 adet olarak gerçekleştiği 4. Çeyrekte konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 oranında geriledi.

İpotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payının son çeyrekte %12,1 olduğu görülürken, yıl genelinde ipotekli satışların toplam satışlara oranı %18,9 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞTA HER 5 SATIŞTAN BİRİ RUSLARA

Dördüncü çeyrekte yabancılara yapılan satışlarda tarihin en yüksek satış adedi elde edilirken, toplam satışlar içerisinde en yüksek paya ulaşıldı. Yabancılara satışlar, 2022 yılında 67 bin 490 adet oldu. Toplam satışlar içinde yabancıların payı ise %4,5 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında il bazında ilk sırada %38,6 pay ile İstanbul yer alırken Antalya ise %29,3 ile ikinci sırayı aldı. Ülke uyruklarına göre en yüksek alımların %22,8 ile Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından gerçekleştirildiği konut satışlarında Rusya'nın ardından İran ve Irak vatandaşları yer aldı.

Körfez ülkelerinden yapılan alımlarda ise bir gerileme yaşandı. Körfez ülkelerinin bir önceki yılın son çeyreğinde %35,97 olan payı, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %26,28'e geriledi.

2022 yılı 4. çeyrekte yabancıların edindiği gayrimenkullerin %23,9'u vatandaşlık işlemine konu oldu. Vatandaşlık ediniminin toplam yabancıya konut satışları içindeki payı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 1,8 artış gösterdi.

Konut fiyat endeksinde İstanbul % 174,2 yıllık değişim oranı ile ilk sırada

Konut fiyatları, 2022 Eylül ayında yıllık bazda en yüksek artış oranı olan %189,1'e ulaşılmasının ardından Ekim ve Kasım aylarında düşüş kaydederek %174,3'e geriledi. Reel artışlarda ise ağustos ayında görülen en yüksek değerin ardından üç ay art arda gerileme gerçekleşti ve reel artış %48,7 olarak belirlendi.

Yeni konut fiyatları da konut fiyatlarıyla benzer bir eğilim gösterirken, kasım ayı itibarıyla yıllık bazda nominal %164,5 reel olarak ise %43,4 oranında artış gerçekleşti.

. 2022 sonu itibarıyla ise Türkiye genelinde konut birim fiyatları 17.752 TL/m²'ye yükselirken; İstanbul'da konut birim fiyatları 27.882 TL/m², İzmir'de 21.733 TL/m², Ankara'da 12.952 TL/m² oldu.

TOPLAM TÜKETİCİ KREDİLERİ: 1,1 TRİLYON TL

Toplam tüketici kredileri Aralık ayında 1,1 trilyon TL seviyesinde seyretti. 2021 yılı Aralık ayında %38,5 olan konut kredilerinin toplam tüketici kredilerindeki payı Aralık 2022 itibarıyla 5,3 puan azalarak %33,2 olarak gerçekleşti.

Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 2022 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 azalarak %23,4 oldu.

Toplam krediler yaklaşık 7,6 trilyon TL tutarında seyrederken, bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı %20,3 olarak gerçekleşti. Bu oran 2021 Aralık ayında %20,1 seviyesindeydi.

TCMB verilerine göre; 2022 Aralık ayı itibari ile konut kredilerinde aylık faiz oranı %1,53, yıllık bileşik faiz ise %19,97 seviyesinde gerçekleşti.

GYO ENDEKSİ REKOR KIRDI

GYO Endeksi 721 puanla kapadığı 2021 yılının ardından, son çeyrekte tarihi bir rekorla 2099 puana ulaştı ve % 191'lik bir getiri sağladı. Endeksin sadece son çeyrekteki getiri performansı %85 oranında gerçekleşti.

OFİS PAZARINDA İKİ KAT FAZLA İŞLEM

Ofis pazarında, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre 2 kat daha fazla kiralama işlemi gerçekleşti ve toplamda 516.789 m² işleme ulaşıldı.

Dördüncü çeyrekte gerçekleşen kiralama anlaşmaları hem metrekare hem de adet bazında %79 oranında yeni kiralama anlaşmalarından oluşurken, yenileme işlemleri ise önceki çeyreğe ve yıla göre seviyesini korudu.