Türkiye'nin yerli otomobil hayali gerçek oldu. Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oldu. Doğuştan elektrikli Togg T10X için 16-27 Mayıs tarihleri arasında ön sipariş gerçekleştirilecek. Togg'un T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açıldı.



T10X, İKİ FARKLI DONANIM VE İKİ BATARYA SEÇENEĞİYLE KULLANICILARA SUNULACAK



Yerli otomobil Togg'un 314 km menzilli T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin liradan satılırken ve bu modelin 523 km menzilli versiyonu 1 milyon 215 bin liradan ön siparişleri alınıyor.



Teslimat tarihi olarak Temmuz 2023 gösteriliyor. Ön siparişler Togg Trumore uygulamasından gerçekleştiriliyor.