Apara Gündem Fed Silicon Valley Bank'taki sorumluluğunu gözden geçirecek
Giriş Tarihi: 14.3.2023 09:06

Fed Silicon Valley Bank'taki sorumluluğunu gözden geçirecek

Fed Silicon Valley Bank’taki sorumluluğunu gözden geçirecek

Fed, Silicon Valley Bank`taki gözetim sorumluluğunu yerine getirip getirmediğini gözden geçirecek.

Fed, batan Silicon Valley Bank'taki gözetim sorumluluğunu yerine getirip getirmediği konusunda gözden geçirme başlattı.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, SVB'nin batmasının bankacılık sistemi konusunda endişeler ortaya çıkardığı ortamda "kapsamlı, şeffaf ve hızlı bir gözden geçirme" gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, gözden geçirmeyi Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr yönetecek.

Barr yaptığı açıklamada, "Bu bankayı nasıl denetlediğimizi, düzenlediğimizi ve bu deneyimden ne öğrenmemiz gerektiğini dikkatli ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilecek gözden geçirmenin sonuçları 1 Mayıs'ta açıklanacak.

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Fed Silicon Valley Bank'taki sorumluluğunu gözden geçirecek
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