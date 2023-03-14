Apara Gündem FDIC, Silicon Valley Bank'ı satmayı yeniden deneyecek
Giriş Tarihi: 14.3.2023 09:15

FDIC, Silicon Valley Bank'ı satmayı yeniden deneyecek

FDIC, Silicon Valley Bank’ı satmayı yeniden deneyecek

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), batan Silicon Valley Bank`ı satmayı yeniden deneyeceğini ifade etti.

WSJ'nin haberine göre, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Senato'daki Cumhuriyetçilere yaptığı bilgilendirmede, batan Silicon Valley Bank'ı satmayı yeniden deneyeceğini ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, SVB'deki tüm mevduatların güvence altına alınması sonrasında Banka'nın satılması için hareket alanı kazanıldı.

Kaynaklar, SVB'nin satılması için ilk girişimin hafta sonu yapıldığını ancak başaralı olmadığını belirtirken, ikinci girişimin ne zaman yapılacağı konusunda ise bilgi vermediler.

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FDIC, Silicon Valley Bank'ı satmayı yeniden deneyecek
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