Suudi Arabistan ile anlaşma sonrası Bakan Nebati’den ilk yorum

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındı. Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

BAKAN NEBATİ: TÜRK EKONOMİSİNE OLAN GÜVENİN BİR NETİCESİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur.

Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.