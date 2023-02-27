Apara Gündem ABD'den Çin'e bir kez daha uyarı geldi
Giriş Tarihi: 27.2.2023 09:10 Son Güncelleme: 27.2.2023 09:21

ABD'den Çin'e bir kez daha uyarı geldi

ABD’den Çin’e bir kez daha uyarı geldi

ABD, Rusya`ya silah yardımında bulunmaması için Çin`i bir kez daha uyardı.

ABD, Rusya'ya silah yardımında bulunmaması için Çin'i bir kez daha uyardı. Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yardım edecek silah yardımında bulunma yönünde adım atmaması gerektiğini, ABD'nin böyle bir adımın ciddi sonuçları olacağını kapalı kapılar ardından Çinli yetkililere açıkça ifade ettiğini söyledi.

CNN'e konuşan Sullivan, "Pekin, Rusya'ya askeri yardımda bulunup bulunmama konusunda nasıl ilerleyeceği konusunda kendi kararını vermeli. Eğer Rusya'ya yardıma karar verir ise bunun gerçek bir maliyeti olacak" dedi.

Sullivan, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya yardım sağlama konusunda adım atmadığını, ancak yardım etme seçeneğini de masadan kaldırmadığını savundu.

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ABD'den Çin'e bir kez daha uyarı geldi
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