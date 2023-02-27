AB liderleri Çin’i ziyaret edecekler

Çin'in Avrupa Birliği Büyükelçisi Fun Cong, Avrupa Birliği liderlerinin 2023 yılı ortasına kadar Çin'i ziyaret etmelerinin beklendiğini söyledi.

Global Times gazetesine konuşan Fun Cong, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 2023'ün ilk yarısında Pekin'i ziyaret edeceklerini öngördüklerini vurguladı.

South China Morning Post gazetesi de Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un da Nisan ayının ilk yarısında Çin'i ziyaret etme niyetinde olduğunu yazdı.

Habere göre, barışın tek yolunun Moskova'nın askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu savunan Macron, Çin'in bu konuda yardımcı olabileceğine inanıyor.