İngiltere’de otomobil üretimi yıla sınırlı düşüşle başladı

Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, Ocak ayında İngiltere'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüşle 68 bin 575 araç üretildi.

SMMT'nin açıklamasında, üretimdeki düşüşün, büyük bir fabrikada otomobilden kamyonet üretimine geçişi yansıtan yapısal değişikliklerden kaynaklandığı belirtilerek, "Ancak tedarik zinciri eksiklikleri hala bazı üreticileri etkiliyor." denildi.

Bu düşüşün aksine elektrikli araç üretiminde hızlı bir yükseliş yaşandı. Elektrikli araç üretimi yıllık yüzde 49,9 artışla 28 bin 329 adede ulaştı.

Üretimin 12 bin 196 adedi iç piyasa için yapılırken, 56 bin 379 adedi ihraç edildi. İhracatın genel üretim içindeki payı yüzde 82,2 seviyesinde gerçekleşti.