Avrupa ve Kuzey Amerika’daki havaalanlarından tedbirler alınıyor

Avrupa ve Kuzey Amerika'da havaalanları ve hava yolu şirketleri, geçtiğimiz yaz sezonunda havaalanlarında yaşanan yolcu ve uçuş kaosunun, uzun saatler süren gecikmelerin bu yaz önüne geçmek için şimdiden tedbirler alıyorlar.

Kanada'nın en büyük havaalanı olan Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı, bahar ve yaz sezonunun pik saatlerinde yapılabilecek ticari uçuş kalkış ve inis sayısına katı sınırlar getirdi.

Almanya'da Lufthansa, Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki yer personeli yetersizliğinin tekrarlanmaması için yaz dönemi uçuş sayısını azalttı.

Amsterdam'ın Schiphol Havaalanı, Mayıs ayındaki tatil döneminde günlük yolcu sayısını 66 bin ile sınırlayacağını duyurdu.