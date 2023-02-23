Fed başkan yardımcılığı görevi için Eberly ve Daynan düşünülüyor

Wall Street Journal'ın haberine göre Beyaz Saray, Lael Brainar'dan boşalan Fed başkan yardımcılığı pozisyonu için Obama döneminde ABD Hazine Bakanlığı'nda görev yapmış iki ekonomisti değerlendiriyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, Obama döneminde ABD Hazine Bakanlığı'ndan baş ekonomist olarak görev yapmış olan Janice Eberly ve Karen Dynan Beyaz Saray'ın üzerinde düşünmekte olduğu isimler.

WSJ geçtiğimiz hafta verdiği haberde Biden'in Fed başkan yardımcılığı için Ocak ayında Chicago Fed Başkanı olan Austan Goolsbee'yi düşündüğünü öne sürmüştü. Ancak WSJ dünkü haberinde, bazı demokratların itirazı ve Fed başkan yardımcılığı için bir kadının atanmasının daha uygun olacağı değerlendirmelerinin Goolsbee'nin liste dışında kalmasına yol açtığını da belirtti.