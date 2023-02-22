Biden, Fed Başkan Yardımcılığı için adayları belirliyor

Evercore ISI analistlerinin verdikleri bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkan Yardımcılığı pozisyonu için potansiyel adaylar olarak Obama döneminde Hazine Bakanlığı'nda görev yapmış 3 ismi gündemine aldı.

Lael Brainard'ın Biden'ın ulusal ekonomi danışmanlığı görevine getirilmesi ile boşalan Fed Başkan Yardımcılığı koltuğuna adaylar arasında Harward Üniversitesi öğretim görevlisi Karen Dynan, Northwestern Universitesi öğretim görelisi Janice Eberly ve Morgan Stanley Baş Global Ekonomisti Seth Carpenter yer alıyor.

Dynan ve Eberly, Obama döneminde Hazine Bakanlığı'ndan baş ekonomist olarak göre yapmışlardı. Dynan 17 yıl süre ile Fed'de de görev yapmıştı.

Biden, Brainard'ı geçtiğimiz hafta Ulusal Ekonomik Konsey Direktörlüğü görevi için seçmişti. Brainard salı günü görevine başladı.