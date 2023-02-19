Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 il için atılan adımlar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük deprem sonrası devlet seferber oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı atılan adımları duyurdu.

İŞTE 11 İL İÇİN ATILAN ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem nedeniyle atılan adımları tablo tablo sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Depremden yoğun şekilde etkilenen; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 10 il ve depremden etkilenen Elazığ'da deprem tarihi itibarıyla MÜCBİR SEBEP hali ilan edildi.

Deprem bölgesindeki 669.562 faal mükellef tarafından 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri erteledik.

Verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023'e kadar, Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 31.08.2023'e kadar uzatıldı. 2023 yılı 1'inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri ise alınmayacaktır.

Ayrıca bu illerimizdeki toplam 2.166.685 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi de erteleme düzenlemesinden yararlanacaktır.

Mücbir sebep ilan edilen 11 ilde ödenmesi gereken yaklaşık 37.1 milyar TL vergi ödemelerini 6 ay erteliyoruz.

Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresini mücbir sebep halinin bitimi tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz.

Ayrıca bu yerlerde bulunan borçluların vergi dairelerine olan borçları gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın azami 24 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Depremlerden etkilenen afetzedeler için Kızılay tarafından ilan edilen hesaplara yapılan nakdi ve AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemelerinin ayni olarak AFAD'a ya da AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlara yapılan ayni bağışların tamamı da indirim konusu yapılabilecektir.

Bu kapsamda bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

İl AFAD müdürlükleri koordinesinde bedelsiz barınma hizmeti sağlayan işletmelerden KDV ve Konaklama Vergisi aranmayacak ve bedelsiz olarak yaptıkları giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterebileceklerdir.

Depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeninin kolaylaştırılmasına ilişkin tedbirler alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden duyurulmuştur.

6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılmak üzere depremzede vatandaşlar için inşa edilen, kurulum ve montaj işleri dahil, prefabrik yapı ile konteynerlarda 2023 yılı sonuna kadar katma değer vergisi oranını %1'e indirdik.