Apara Gündem Norveç, Ukrayna'ya 7,4 milyar dolar yardım yapacak
Giriş Tarihi: 16.2.2023 15:52

Norveç, Ukrayna'ya 7,4 milyar dolar yardım yapacak

Norveç, Ukrayna’ya 7,4 milyar dolar yardım yapacak

İskandinav ülkesi Norveç`te parlamento, Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna`ya 7,4 milyar dolar yardım gönderileceğini duyurdu.

İskandinav ülkesi Norveç'te parlamento, 5 yıllık destek paketi kapsamında Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'ya 7,4 milyar dolar yardım gönderileceğini duyurdu.

Ukrayna'ya yapılacak 7,4 milyar dolarlık destek, her yıl yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bölümlerle 5 yıl boyunca askeri ve insani yardım şeklinde ödenecek.

Petrol zengini ülkedeki 10 parti lideri pakete desteklerini açıklarken, 8 sandalyeye sahip Kızıl Parti desteğin bir kısmının silaha ayrılacak olması nedeniyle bağışa karşı çıktı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yardımın petrol gelirinden sağlanacağını ve ülke ekonomisini etkilememesi gerektiğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Norveç, Ukrayna'ya 7,4 milyar dolar yardım yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz