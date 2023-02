Depremzedelere 3+1, 105 metrekare konut yapılacak

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin yaşanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep'teki çalışmaları koordine eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin yaşadığı 10 ilde saha çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'a gelen Bakan Kurum, SABAH'a özel açıklamalar yaptı.



İNŞAAT SÜRECİNİ BAŞLATTIK



İlgili bakanlar, Milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte saha incelemeleri yapan Kurum, "Can siperhane şekilde arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmak için çalışma yürütüyorlar. Hem ülkemizden hem dost ve kardeş ülkelerden gelen tüm arama kurtarma ekipleriyle iş makineleriyle ekipmanlarla birlikte enkaz altından vatandaşlarımız kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. Vatandaşların geçici barınması için konteynır kentlerin kurulumlarını başlattık. Bir yandan da 10 ilimizde inşaat sürecini başlattık" dedi.



"ZEMİN ETÜTLERİ YAPILDI, PROJELER HAZIRLANIYOR"



İnşaat sürecine ilişkin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığının tüm ekiplerinin il il yeni yapılacak konutların yerlerini, zemin etütlerini, ilişkin arazi yapısını şehrin dinamikleriyle birlikte değerlendirdiklerini belirten Murat Kurum, "şehrin özel sektörünün de görüşlerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini alıyoruz. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını, şehrin 50 yılını 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz. Bugün de Adıyaman'da Adıyamanlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları yapmak hem de bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yerinden incelemek ve destek olmak için Adıyaman'a geldik. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin süreci de takip ediyoruz. Hasarlı olmayan binaları vatandaşlarımız alabilmek için hepsini birlikte yürütüyoruz" dedi.



"MART AYI BAŞINDA İNŞAATLAR BAŞLIYOR"



TOKİ eliyle Mart ayı başında inşaatların başlayacağını, ilk inşaatları yapacaklarını belirten Kurum, "ilk etapta TOKİ inşaatlarından 31'ini şu an projelendirdik.105 metrekare 3+1 konutlar yapacağız ve burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini fay hattına mesafesini dikkate alarak. yerleşim yerlerini belirliyoruz. Burada ayrıntılı jeolojik etütler yaparak inşa faaliyetlerine başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da Malatya'da İzmir'de nasıl teslim ettiysek bu bölgede de eş zamanlı bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. Özel sektörümüzle ekipmanlarımızla mühendislerimizle mimarlarımızla TOKİ'mizle tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremiti, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız. O zaman onlarla birlikte bugün nasıl üzülüyorsak bugün nasıl ağlıyorsak, bugün nasıl onlarla birlikte hüzne boğuluyorsak o gün de onların mutluluklarını inşallah şahit olacağız" ifadelerini kullandı.