BoJ başkanlığı ve başkan yardımcılıkları için adaylar belirlendi

Japon'da hükümet 8 Nisan'da görev süresi dolacak olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ile 19 Mart'ta görev süreleri bitecek BoJ başkan yardımcılarının yerine gelmesini istediği isimleri parlamentoya bildirdi.

Hükümet, BoJ Başkanı olarak ekonomist ve BOJ Politika Kurulu'nun eski üyesi Kazuo Ueda'yı aday gösterirken, başkan yardımcılığı görevleri için Shinichi Uchida ve Ryozo Himino'yu aday gösterdi.

60 yaşındaki Uchida daha önce BOJ'da görev yapmıştı. 62 yaşındaki Himino ise Finansal Hizmetler Ajansı'nın eski başkanıydı.