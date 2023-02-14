Apara Gündem Biden, baş ekonomi danışmanı olarak Brainard'ı seçecek
Giriş Tarihi: 14.2.2023 08:44

Biden, baş ekonomi danışmanı olarak Brainard'ı seçecek

Biden, baş ekonomi danışmanı olarak Brainard’ı seçecek

ABD Başkanı Joe Biden, baş ekonomi danışmanlığı görevi için Lael Brainard`ı seçti.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD Başkanı Joe Biden, baş ekonomi danışmanlığı görevi için hali hazırda Fed Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Lael Brainard'ı seçti.

Kaynaklar, hali hazırda Ekonomik Danışmanlar Konseyi üyesi olan Jared Berstein'in Konsey Başkanlığı görevinde ayrılacak olan Cecilia Rouse'nin yerine getirilmesinin kararlaştırıldığını da belirttiler.

Brainard, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese'nin yerini alacak.

Kaynaklar, Brainard'ın Beyaz Saray görevine geçmesi ile boşalacak olan Fed Başkan Yardımcılığı koltuğu için Biden'in bir aday düşünÜp düşünmediği konusunda ise bilgi vermediler.

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Biden, baş ekonomi danışmanı olarak Brainard'ı seçecek
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