Asrın felaketinde 8. gün! Ekipler umudu kazmaya devam ediyor

"AN İTİBARIYLA TOPLAM 2.412 DEPREM MEYDANA GELMİŞTİR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.

Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar/ mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın 83 Banyo/Çamaşır ünitesi sevk edilmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır. Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2.552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 19.55'te düzenlenen basın toplantısında, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için deprem bölgesindeki tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak" ifadesini kullandı.

Oktay, açıklamalarında bir milyon 200 binden fazla afetzedenin barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Oktay, deprem bölgesinde enkazların kaldırılmadan önce savcılıklarca delillerin toplanmasının son derece kritik olduğunu belirterek "Bununla ilgili de tüm tedbirler alınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerle ilgili son gelişmeleri açıkladı. 230 bini aşkın hasarlı binanın tespit edildiğini ve tespit çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Oktay, "Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli bir süre de devam edecek. Hasar tespiti ile ilgili çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda da 6 bini aşkın uzman hasar tespit uzmanımız çalışmalarına devam ediyor. Toplam 230 bin binanın, hasar tespit ekiplerince incelendiğini, 966 bin 544 bağımsız birimin tamamı çalışılmış durumda. Hasarsız olan binalarda, ev sahibi vatandaşlarımızın yerleşebilmeleriyle ilgiliyse 108 bin bina, 550 bin dairenin hasarsız olduğu tespit edildi. 58 bin bina, 438 bin bağımsız birimde de az hasar tespit edilmiştir. Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca delillerin toplanması son derece kritik. Bununla ilgili de tüm tedbirler alınmıştır" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 5 BİN ADETLİK KONTEYNER KENTİN KURULMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Oktay, yurttaki tüm stokların bölgelere aktarıldığını ifade ederek, "Barınma çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2.6 milyona yakın battaniye bölgeye göndermiş durumdayız. Tüm bölgeyi desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye'de var olan stoklar tamamen sahaya yönlendirildi. Yurt dışından gelen yardımlar ve sınır dışından satın alım süreçleri de tüm hızıyla devam edecek. Çadır ve konteyner kentlerin kurulum işleri de devam ediyor. Yaklaşık 5 bin adetlik konteyner kentin kurulma çalışmaları başladı. Toplam barınan afetzede vatandaşımız bir milyon 200 bin kişiyi bulmuştur. 400 bine yakın da kayıtlı tahliyemiz var" dedi.