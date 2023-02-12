Enkazdaki her ses yeni bir nefes!

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'da yıkıma yol açan depremle ilgili son dakika gelişmeleri:

02.00 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik." dedi.

01.10 Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez Apartmanı'nda yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı.

00.00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 10 ili vuran depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi.

23.35 Bakan Kurum: "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."

21.08 AFAD: SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 278 vatandaşımız yaralı olarak kurtulmuştur. 106 bin 428 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

19.37 Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

17:05 Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirdi.

16:46 133. saatte peş peşe mucize haberleri. Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Tuğçe, 133. saate kurtarıldı. Ayrıca 6 yaşında bir erkek çocuğu ve 8 yaşında bir kız çocuğu enkazdan çıkartıldı.

16:35 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16:02 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirleri doğalgazsız kalmıştı. Dün itibarıyla BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var. Şehir içerisindeki gaz dağıtım kuruluşlarının bu gazın evlerimize ve iş yerlerimize intikali ile ilgili yapması gereken bazı işler var. Kontrolleri ve hasar tespitleri yapmaları gerekiyor" dedi.

15:16 Gaziantep İslahiye'de 4 yaşındaki Şengül Karabacak, 132. saatte sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Şengül'ün ardından babası Sezai Karabacak da enkazdan sağ şekilde çıktı.

14:46 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitim ile devam edeceğini ve KYK Yurtları'na depremzedelerin yerleştirileceğini açıkladı. Ayrıca 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayıs ayına ertelendi.

14:20 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini, 102 bin 388 afetzedenin diğer illere tahliye edildiğini açıkladı.

12:09 AFAD: (Deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiası) Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir.

12:04 Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.

12:03 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.

08:41 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

06:22 Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

03:25 Bakan Kirişçi, 'Hatay Yarseli Barajı patladı' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

02:15 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

01:19 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır.

00:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 413 kişi vefat etti.

00:07 Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Pazarcık'ın tüm bölgelerine sosyal yardım, gıda maddesi, hijyen maddesi ile giyim maddelerini ulaştırmış durumdayız." dedi.