Umutlu bekleyişte 6. gün! Mucize kurtuluşlar yürekleri ısıtıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir olurken, 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Depremin ardından devlet tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber etti. Arama kurtarma çalışmaları ile enkaz altından gelen mucize haberleri Türkiye'ye umut oldu.