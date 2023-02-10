Başkan Erdoğan: Depremzedelerin 1 yıllık kiralarını devlet ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, bölgedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CAN KAYBI 18 BİN 991'E YÜKSELDİ
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"10 ilde ciddi yıkımlar oldu. Kahramanmaraş ve Hatay' ıziyaret ederek durum tespitlerini yaptık. Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te de durum tespitlerie yaparak depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Depremlerde 10 ilimizde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Yaralı sayısı 75 bin 523'e ulaştı. 76 binden fazla kişi tahliye edildi.
"BU SUİSTİMALİ YAPANLARA GEREKLİ MÜEYYİDELER UYGULANACAKTIR"
Bölgede kışın yaşanması bir diğer engel olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle beraber devletimizin tüm imkanlarımnı deprem bölgesine AFAD'ın koordinesinde yönlendirdik. Afet bölgesi ve olağanüstü hal ilanı kararı aldık. Bununla bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar.
Her zaman önceliğimiz insan, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğiz, bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz.
Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyor, iş yerlerine saldırıyor. OHAL ile bu suistimalleri yapanlara, yakalandığı anda gerekli müeyyideler uygulanacak.
DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ
Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız.
THY depremzedelere ücretsiz olarak hizmet verecek. Yardımların belirli bir plan içerisinde dağıtılması gerekiyor. AFAD'la, diğer kurumlarla iletişim kurmadan yardım yollamayın. Temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşamıyoruz.
İş dünyamızdan, esnafımıza her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu, deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır.
Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz.
Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz.
Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. AFAD veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın.
Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca sürecek ihtiyaçların planlı bir yardım faaliyetiyle karşılanması çok önemli.
Milletimiz deprem yıkıntıları altında inlerken yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz."