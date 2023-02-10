Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi.
108 BİNADA KURTARMA DEVAM EDİYOR
Bakan Kurum arama-kurtarma faaliyetlerinin Gaziantep genelinde 1324 binada başladığını belirterek, şu anda 108 binada devam ettiğini söyledi. Kent genelinde ölü sayısının 2 bin 529'a yükseldiğini belirten Kurum, yaralı sayısını ise 12 bin 468 olarak açıkladı. Depremin 5'inci gününde dakikaların bile önemli olduğunu anlatan Kurum, "Depremin 5'inci günündeyiz ve artık bundan sonraki süreçte dakikalar bile önemli. Cumhurbaşkanımız dün hem kentteki ailelerimize ve depremzedelere moral vermek amacıyla hem de arama-kurtarma faaliyetlerini incelemek üzere geldi. Bu kapsamda çadır kentte afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti. Yaşadığımız afet sebebi ile tüm illerimizde devletimiz milletimiz dünyadan gelen birçok yardım kuruluşu seferberlik şuuru içerisinde. An itibariyle Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz hastanelerde tedavi altındadır. Yaralı kardeşlerimizi gerek bizler gerekse burada ihtiyacı olduğu gördüğümüz tüm ailelerimiz ziyaret ediyoruz. Onlarla ilgili her türlü tedbiri de alıyoruz. Tabi şunu da ifade etmek isterim; bizim milletimiz nasıl tüm acılara ortak olduysa. Vefat eden kardeşlerimizde hepimizin ailesidir. Onların her zaman yanında olacağız. Onların elini hiç bırakmayacağız. Gaziantep'te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri 1324 binada başlamıştı. Arama-kurtarma faaliyetleri çerçevesinde sadece 108 binada arama-kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalardaki faaliyetler tamamlanmış durumda" dedi.
'YARDIM FAALİYETLERİ HEM HAVADAN HEM KARADAN'
İnsani yardımlar noktasında da çalışmaların sürdüğünü anlatan Kurum, 5 helikopter ile ulaşım sağlanamayan köylere ulaştıklarını söyledi. Tüm köylerin eş zamanlı olarak ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Kurum, 16 bin 900 personel ile de arama-kurtarma faaliyetlerine son dakikaya kadar ara vermeden devam edeceklerini kaydetti. Kurum, "Umutlarımız hala diri. Dün itibarıyla baktığımızda 90'ıncı saatte kurtardığımız yavrularımız var. İnşallah Gaziantep'te bu mücadele tüm illerde olduğu gibi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz. İnsani ihtiyaçları takip ediyoruz. Gerek barınma gerekse beslenme adımlarını atıyoruz. Tüm birimler, hem havadan hem karadan yardım ekipleri çalışıyor. Köylerimize ulaşıyoruz ne ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyoruz. 5 helikopterimiz bu hizmetleri vermektedir. Tüm köylere eş zamanlı olarak acil ihtiyaçlar giderilmiş durumdadır'' diye konuştu.
15 BİN 350 ÇADIR KURULDU
Bakan Kurum, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kent genelinde çadır kurulumlarının da sürdüğünü söyledi. Kurum, "Şu ana kadar 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. 25 bin çadır için de planlama devam ediyor. Konteyner kurulum süreci de başladı. 500 konteyner İslahiye ve Nurdağı'nda belirlenen alanlara kurduk. Etap etap bunu arttıracağız. Gaziantep'te 15 bin kurulumu için planlama yaptık'' ifadelerine yer verdi.
"EVLERİNİN DURUMUNU GÖREBİLİRLER"
4 bin 720 uzmanla 10 şehirde bakanlıkça hasar tespit çalışmalarının ilk andan itibaren devam ettiğini, araçlarla ve dronelarla bu tespitlerin yapıldığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitler çerçevesinde, tüm ülke genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Yine Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev, konut, iş yeri, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşlarımızın bilgilendirilebilmesi amacıyla adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek, bilgilendirme alabilecek. Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak.
Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesini önemle ifade etmek istiyorum. Burada ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ilanıyla birlikte bu binaları kullanabileceğini de buradan ifade etmek istiyorum."
Kurum, bilgilendirmeleri daha seri yapabilmek amacıyla iletişim ofisleri kurduklarını da vurgulayarak, "Hem hasar tespit hem de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını, taleplerini alacağımız iletişim ofislerimiz, şehir genelinde kurulmuştur. Hem Gaziantep merkezde hem Nurdağı'nda hem de İslahiye'de vatandaşlarımız hasar tespit ofislerine, iletişim ofislerine giderek, hasar tespitinin durumunu da öğrenebilir."
"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"
Bakan Murat Kurum, kent genelinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, bu esnada 130 bin kişiyi geçici barınma merkezlerinde misafir ettiklerini söyledi. Kurum, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini anlatarak, "Vatandaşlarımız binaları ile ilgili hasar tespit devam ediyor. Vatandaşlarımızı bu esnada geçici alanlarda sağlıyoruz. 130 bin vatandaşımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bu süreç tamamlanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Nurdağı ve İslahiye'de su ve elektrik verilmesi süreci başlandı. Köylerimizde de kısmi çözümler ürettik. İnşallah kalıcı çözümleri de takip ediyoruz. İletişim ile ilgili sorunlar yaşıyorduk. Tüm alanlar için üzerine koya koya gidiyoruz. Baz istasyonlarını bölgeye dağıttık. Tüm alanda iletişim sağlanma sürecini yapmaktayız. Enkazın kaldırılması ve artçı depremlerin tamamlanması ile birlikte sağlam binalara vatandaşlarımızı almamız gerekiyor. Uzmanlarımız ile hasar tespit çalışmaları tüm illerde çalışmalar devam ediyoruz. Şu ana kadar ülke genelinde 122 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Gaziantep'te 4 bin 475 bina, 12 bin 423 ev konut ve iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ağır orta ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da tespit çalışmaları bittikten sonra kullanabileceğini ifade etmek istiyorum'' diye konuştu.
"15 BİN KONTEYNERİ GAZİANTEP GENELİNDE KURACAĞIZ"
Sahra çadırlarını da kurduklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:
"Yine geçici barınmalarını sağlayacak vatandaşlarımızın tüm il genelinde 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. Toplam 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor. Yine vatandaşlarımızın hem kalıcı ihtiyaçlarını giderecek, barınma ihtiyaçlarını giderecek hem de bundan sonraki süreçteki geçici barınmayı sağlayacak konteyner kurulum sürecine başladık. 500 konteynerimizi gerek İslahiye'de gerek Nurdağı'ndaki belirlenen alanlara kurduk. Ve etap etap konteyner sayısını da Gaziantep genelinde 15 bin konteyner olarak planladık ve inşallah Valiliğimizle, Büyükşehir Belediyemizle, yardım kuruluşlarımızla, AFAD'ımızla, TOKİ'mizle birlikte inşallah bu süreci tamamlayacağız. 15 bin konteyneri Gaziantep genelinde kuracağız."
"10 İLİMİZDE EŞ ZAMANLI BU SÜRECİ YÜRÜTECEĞİZ"
Bakan Kurum, bu afetin üstesinden hep birlikte, birlik ve beraberlik anlayışıyla gelineceğine işaret ederek, "En kısa zamanda konutları, yeni yerleşim alanlarını sunacağız. Yeni İslahiye, yeni Nurdağı'nın inşasını yapacağız, 10 ilimizde eş zamanlı bu süreci yürüteceğiz. Eş zamanlı vatandaşımızı bilgilendireceğiz. İnşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, daha önceki afetlerde olduğu gibi aynı anlayışla çalışmaların yürütüleceğini belirten Kurum, vatandaşlar için bu konudaki bilgilendirmelerin günlük, saatlik yapılacağını aktardı.
Kurum, yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.