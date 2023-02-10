Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede!

"EVLERİNİN DURUMUNU GÖREBİLİRLER"

4 bin 720 uzmanla 10 şehirde bakanlıkça hasar tespit çalışmalarının ilk andan itibaren devam ettiğini, araçlarla ve dronelarla bu tespitlerin yapıldığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitler çerçevesinde, tüm ülke genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Yine Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev, konut, iş yeri, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşlarımızın bilgilendirilebilmesi amacıyla adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek, bilgilendirme alabilecek. Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak.

Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesini önemle ifade etmek istiyorum. Burada ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ilanıyla birlikte bu binaları kullanabileceğini de buradan ifade etmek istiyorum."

Kurum, bilgilendirmeleri daha seri yapabilmek amacıyla iletişim ofisleri kurduklarını da vurgulayarak, "Hem hasar tespit hem de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını, taleplerini alacağımız iletişim ofislerimiz, şehir genelinde kurulmuştur. Hem Gaziantep merkezde hem Nurdağı'nda hem de İslahiye'de vatandaşlarımız hasar tespit ofislerine, iletişim ofislerine giderek, hasar tespitinin durumunu da öğrenebilir."