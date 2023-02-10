Asrın felaketinde 101. saat! Ekipler umudu kazmaya devam ediyor

"ÇOK CİDDİ BİR OPERASYON"

Toplam sahada çalışan personel sayısının 120 bin 344 olduğunu aktaran Oktay, "Köylere bugün daha yoğunlaşmış durumdayız. Çalışmalara baktığımızda, Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de de arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Elimizdeki imkanları diğer illere odaklamış durumdayız. İnşallah oralarda da bir an önce tüm çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Sahada an itibarıyla iş makinalarıyla birlikte 12 bin 241 aracın olduğunu belirten Oktay, bunun bir anlamda Türkiye'de araç takip sistemine entegre araçların üçte birinin afet bölgesinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Fuat Oktay, afet bölgesinde 933 vincin bulunduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"Hava, deniz ve kara araçlarını bütün yoğunluğumuzla kullanıyoruz. 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Hava şartları da hava araçlarını kullanmamıza müsaade ettiği için çok daha yoğun hem lojistik destek hem sahaya intikalde hızlılık ama aynı zamanda da yardımların ulaştırılmasıyla alakalı özellikle ücra köşelere, bize çok ciddi bir esneklik ve hız kazandırmış durumda. Yapılan sorti sayısına baktığımızda, 2 bin 293 sorti yapılmıştır. Çok ciddi bir operasyon. Yine ilaveten gemilerle bu faaliyetleri denizden de yürütüyoruz 22 aracımızla. Ayrıca Türk Hava Yollarımız var. Bugüne kadar 177 sefer de THY yapmış durumda. 82 bin vatandaşımızı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Ayrıca 46 kargo seferinde de 3 bin 245 ton malzeme taşımıştır."